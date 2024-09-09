Ольмо избежал серьезной травмы в сборной Испании и сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, получивший повреждение в матче за сборную Испании, сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Хавбек получил повреждение в матче Лиги наций против Сербии (0:0), который состоялся 5 сентября. Футболист пропустил следующую игру национальной команды против Швейцарии (4:1) и досрочно вернулся в расположение «Барселоны».

По данным сайта Marca, Ольмо отделался небольшим ушибом и избежал серьезной травмы. Хавбек сможет принять участие в ближайшем матче «Барселоны» с «Жироной», который состоится 15 сентября.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» минувшим летом за 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне ла лиги 26-летний полузащитник сыграл в двух матчах, отметившись двумя голами.