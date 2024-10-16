Стали известны сроки возвращения Захаряна в общую группу «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен вернуться в общую группу «басков» на этой неделе.

«На этой неделе он присоединится к нам, чтобы немного поработать с группой», — приводит ТАСС слова пресс-службы испанского клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.