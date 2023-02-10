0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:39

Стали известны условия, при которых Зидан готов вернуться в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Французский специалист Зинедин Зидан готов снова возглавить «Реал», если руководство мадридского клуба приобретет нападающего «Лиона» Райана Шерки, сообщает Sport.es.

По информации источника, в руководстве клуба рассматривают вариант с возвращением Зидана в качестве замены Карло Анчелотти.

Сообщалось, что итальянец может покинуть свой пост в случае провала на клубном чемпионате мира.

Зидан сообщил руководству «сливочных», что готов возглавить команду только в том случае, если в руководство «Реала» займется приобретением 19-летнего Шерки. Французский специалист считает его одним из самых перспективных молодых игроков мира.

В текущем сезоне Шерки сыграл за «Лион» 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год. За этот срок француз выиграл два чемпионских титула ла лиги и три Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Барселона» продолжает следить за Маркусом Тюрамом

Рубен Бараха может вернуться в «Валенсию» в качестве главного тренера