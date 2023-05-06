КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:34

Стало известно будущее Модрича в «Реале»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит играть в мадридском клубе, сообщает Relevo.

По данным источника, в ближайшее время стороны обсудят условия нового соглашения и подпишут новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что 37-летний хорват может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Контракт Модрича с испанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 28 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за «Реал» с 2012 года.

Лука Модрич
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес и Анчелотти встретились после поражения от «Реал Сосьедада»