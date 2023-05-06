Стало известно будущее Модрича в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит играть в мадридском клубе, сообщает Relevo.

По данным источника, в ближайшее время стороны обсудят условия нового соглашения и подпишут новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что 37-летний хорват может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Контракт Модрича с испанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 28 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за «Реал» с 2012 года.