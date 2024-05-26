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Главный тренер «Барселоны» Хави собрал футболистов и персонал клуба в раздевалке перед тренировкой, чтобы лично объяснить, по какой причине он покидает команду, сообщает AS.
«Это клуб моей жизни, и я всегда буду хранить его в своем сердце. Это правда, что в этом году дела пошли не очень хорошо, но мы с вами старались изо всех сил, сражаясь со всеми».
Вы уже знаете, что решение было принято не мной, а клубом, от тех, кто наверху», — заявил Хави.
26 мая команда проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества.
Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны. 44-летнему специалисту сообщили о решении на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.