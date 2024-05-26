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Сегодня, 11:49

Хави — об отставке: «Решение было принято не мной, а «Барселоной», от тех, кто наверху»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави собрал футболистов и персонал клуба в раздевалке перед тренировкой, чтобы лично объяснить, по какой причине он покидает команду, сообщает AS.

«Это клуб моей жизни, и я всегда буду хранить его в своем сердце. Это правда, что в этом году дела пошли не очень хорошо, но мы с вами старались изо всех сил, сражаясь со всеми».

Вы уже знаете, что решение было принято не мной, а клубом, от тех, кто наверху», — заявил Хави.

26 мая команда проведет последний матч под руководством Хави — против «Севильи» в 38-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны. 44-летнему специалисту сообщили о решении на встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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