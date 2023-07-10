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Испания

Сегодня, 17:39

Стало известно имя нового капитана «Барселоны»

Виктория Кравченко
Серхи Роберто (слева) принимает капитанскую повязку от Серхио Бускетса.
Фото Reuters
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Сегодня, 10 июля, игроки «Барселоны» приступили к тренировкам после отпуска. Клуб объявил, что новым капитаном первой команды стал Серхи Роберто.

«Первый день в качестве капитана», — написал футболист в соцсетях.

В сезоне-2022/23 чемпионата Испании Роберто провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

31-летний Роберто — воспитанник «Барселоны». Предыдущим капитаном команды был Серхио Бускетс, который этим летом перешел в американский «Интер Майами».

Серхи Роберто
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