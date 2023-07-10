Стало известно имя нового капитана «Барселоны»

Сегодня, 10 июля, игроки «Барселоны» приступили к тренировкам после отпуска. Клуб объявил, что новым капитаном первой команды стал Серхи Роберто.

«Первый день в качестве капитана», — написал футболист в соцсетях.

В сезоне-2022/23 чемпионата Испании Роберто провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

31-летний Роберто — воспитанник «Барселоны». Предыдущим капитаном команды был Серхио Бускетс, который этим летом перешел в американский «Интер Майами».