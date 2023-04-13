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Испания

Сегодня, 21:55

Стало известно, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави убеждает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.

По информации Sport.es, стороны регулярно делятся друг с другом впечатлениями о ситуации в своих клубах. В этих переписках Месси употребляет форму первого лица множественного числа (мы), говоря о «Барселоне». Хави уверяет 35-летнего игрока, что сейчас команда «Барсы» — это семья. Тренер отмечает, что атмосфера в раздевалке отличается от той, что была в момент ухода аргентинца из клуба.

Утверждается, что сам Месси готов забыть разногласия с одним из членов нынешнего состава команды, чье имя не называется.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже ищет внешних спонсоров для финансирования трансфера форварда.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: Sport.es
Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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