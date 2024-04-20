Стало известно, кто может стать новым капитаном «Реала» в следующем сезоне

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль может стать капитаном мадридского клуба в сезоне-2023/24, сообщает Relevo.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний капитан «Реала» Начо Фернандес покинет команду летом.

В текущем сезоне 32-летний Карвахаль провел 35 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до конца июня 2025 года.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает «Барселону» на 8 очков.