Стало известно, кто может стать новым конкурентом Куртуа в воротах «Реала»

Вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия может перейти в мадридский «Реал» в качестве потенциальной замены голкипера «сливочных» Андрея Лунина, сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что окружение украинского голкипера выразило недовольство тем, что главный тренер мадридцев Карло Анчелотти не доверил Лунину место в стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В воротах играл бельгиец Тибо Куртуа.

В сезоне-2023/24 23-летний Гарсия принял участие в 19 матчах клуба во всех турнирах, в 11 из которых отстоял на ноль. Рыночная стоимость вратаря составляет 400 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.