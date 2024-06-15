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Сегодня, 16:16

Стало известно, кто может стать новым конкурентом Куртуа в воротах «Реала»

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Вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия может перейти в мадридский «Реал» в качестве потенциальной замены голкипера «сливочных» Андрея Лунина, сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что окружение украинского голкипера выразило недовольство тем, что главный тренер мадридцев Карло Анчелотти не доверил Лунину место в стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В воротах играл бельгиец Тибо Куртуа.

В сезоне-2023/24 23-летний Гарсия принял участие в 19 матчах клуба во всех турнирах, в 11 из которых отстоял на ноль. Рыночная стоимость вратаря составляет 400 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
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