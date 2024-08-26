Стало известно, почему Винисиус отклонил крупное предложение саудовского клуба

Стало известно, почему нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение саудовского футбольного клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, бразилец отложил принятие решения о переходе до лета 2025 года. Он надеется выиграть «Золотой мяч» в этом году и считает, что в мадридском клубе у него больше шансов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе «королевского клуба» он стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным чемпионом Испании и обладателем национального Кубка. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.