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Испания

Сегодня, 12:52

Стало известно, при каких условиях Азар может остаться в «Реале»

Виктория Кравченко
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Вингер «Реала» Эден Азар может продолжить выступать в мадридском клубе, если в команде сменится главный тренер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство хочет продать бельгийца этим летом. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на игрока.

Таким образом, у Азара появится шанс остаться, только в случае ухода Анчелотти.

Футболист выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.

Эден Азар
ФК Реал
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