Стало известно, при каких условиях Азар может остаться в «Реале»

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Вингер «Реала» Эден Азар может продолжить выступать в мадридском клубе, если в команде сменится главный тренер, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство хочет продать бельгийца этим летом. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на игрока.
Таким образом, у Азара появится шанс остаться, только в случае ухода Анчелотти.
Футболист выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.