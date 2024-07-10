Стало известно, при каком условии «Барселона» готова продать Рафинью этим летом

«Барселона» готова продать крайнего нападающего Рафинью за сумму около 60 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Сообщается, что руководители каталонского клуба открыты к предложениям по бразильскому футболисту на фоне интереса к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 бразилец провел 28 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Контракт 27-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро по данным Transfermarkt.