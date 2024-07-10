Стало известно, при каком условии «Барселона» готова продать Рафинью этим летом

Сегодня, 11:05
«Барселона» готова продать крайнего нападающего Рафинью за сумму около 60 миллионов евро, сообщает The Athletic.
Сообщается, что руководители каталонского клуба открыты к предложениям по бразильскому футболисту на фоне интереса к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.
Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 бразилец провел 28 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Контракт 27-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро по данным Transfermarkt.