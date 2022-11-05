Стало известно расписание матчей Суперкубка Испании, который пройдет в январе 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В турнире примут участие «Реал», «Барселона», «Валенсия» и «Бетис».

Первый полуфинал «Реал» — «Валенсия» состоится 11 января.

Второй полуфинал «Барселона» — «Бетис» пройдет 12-го числа.

Финал турнира запланирован на 15 января.

Действующим победителем Суперкубка Испании является «Реал», который в полуфинале прошлого турнира обыграл «Барселону» (3:2 д.в.), а в финале — «Атлетик» (2:0).