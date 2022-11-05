Сегодня, 13:50
Стало известно расписание матчей Суперкубка Испании, который пройдет в январе 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В турнире примут участие «Реал», «Барселона», «Валенсия» и «Бетис».
Первый полуфинал «Реал» — «Валенсия» состоится 11 января.
Второй полуфинал «Барселона» — «Бетис» пройдет 12-го числа.
Финал турнира запланирован на 15 января.
Действующим победителем Суперкубка Испании является «Реал», который в полуфинале прошлого турнира обыграл «Барселону» (3:2 д.в.), а в финале — «Атлетик» (2:0).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования