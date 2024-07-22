Стоичков считает, что форварда Ямаля нужно защищать

Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением об испанском нападающем Ламине Ямале, отлично проявившем себя на чемпионате Европы — 2024.

«Он еще ребенок, его нужно защищать, а не ставить так высоко, чтобы потом громко упасть. Ему нужно дать время для дальнейшего развития», — цитирует Стоичкова Sport.es.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Также он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.