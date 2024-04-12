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Испания

Сегодня, 18:00

Стоимость 16-летнего Ямаля за полгода увеличилась на 134 миллиона евро по версии CIES

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг молодых футболистов (не старше 23-х лет) с наибольшей прибавкой к стоимости с октября 2023 года.

По версии CIES, наибольший прирост стоимости случился у 16-летнего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля — с 11 до 145 миллионов евро (+134 миллиона).

В текущем сезоне Ямаль провел 41 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Вторым в рейтинге стал 19-летний хавбек «Бенфики» Жоау Невеш (+73). Третье место разделили вингер «Жироны» Савио и полузащитник «Челси» Коул Палмер. Их стоимость увеличилась на 70 миллионов.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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