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Испания

Сегодня, 11:40

Суарес может вернуться в чемпионат Испании

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Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес может продолжить карьеру в Испании. В услугах бывшего форварда «Барселоны» и «Атлетико» заинтересована «Севилья», сообщает Sportbild.

Руководство испанского клуба считает, что игрок такого уровня может помочь команде в тяжелой ситуации. Клуб из Севильи занимает 18-е место после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Испании.

Текущий контракт 35-летнего уругвайца с «Насьоналем» рассчитан до конца декабря. В скором времени нападающий станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что по завершении контракта Суарес планирует присоединиться к «Лос-Анжелес Гэлакси».

Луис Суарес
Футбол
ФК Севилья
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