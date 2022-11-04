Суарес может вернуться в чемпионат Испании

Сегодня, 11:40
Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес может продолжить карьеру в Испании. В услугах бывшего форварда «Барселоны» и «Атлетико» заинтересована «Севилья», сообщает Sportbild.
Руководство испанского клуба считает, что игрок такого уровня может помочь команде в тяжелой ситуации. Клуб из Севильи занимает 18-е место после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Испании.
Текущий контракт 35-летнего уругвайца с «Насьоналем» рассчитан до конца декабря. В скором времени нападающий станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне форвард сыграл 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что по завершении контракта Суарес планирует присоединиться к «Лос-Анжелес Гэлакси».