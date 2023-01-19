Суарес: «Мы с Месси хотели завершить карьеру в «Барселоне»

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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что он и Лионель Месси хотели завершить карьеру в каталонском клубе.
«Я и Месси вместе закончим карьеру? Мы думали об этом в 2018 году. Мы хотели завершить карьеру в «Барсе», а затем отыграть еще один год, но уже в MLS. Но футбол меняется», — цитирует Суареса Barca Universal.
Сейчас Суарес играет в «Гремио». Он принял участие в финальном поединке регионального Суперкубка против «Сан-Луиса», где оформил хет-трик.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования