Суарес: «Надеюсь, Куману хватило бы смелости, чтобы сказать мне правду в лицо при встрече»

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес рассказал о том, что случилось между ним и экс-тренером «Барсы» Роналдом Куманом, который поспособствовал уходу игрока из каталонского клуба.

«Время уже прошло и сейчас из вежливости и уважения я бы поздоровался с Куманом при встрече. Надеюсь, у Рональда хватило бы смелости и величия, которые были у него во время игровой карьеры, чтобы сказать мне в лицо правду о том, почему он избавился от меня. Надеюсь, он бы признал, что у этого решения не было спортивных причин», — цитирует Суареса Marca.

Уругваец играл в «Барселоне» 2014 по 2020 год. В составе каталонской команды форвард выиграл 12 трофеев. Из «Барселоны» в 2020 году футболист ушел в «Атлетико».