Суарес: «Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня»

Экс-игрок «Барселоны» Луис Суарес рассказал об игре вместе с нынешними форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.

Футболист рассказал, что во время игры в «Барселоне» аргентинец и бразилец помогли ему обойти Криштиану Роналду, который выступал тогда за «Реал», и завоевать «Золотую бутсу».

По итогам сезона-2015/16 Суарес забил 40 голов.

«Они позволяли мне исполнять пенальти, отдавали передачи, чтобы я забивал больше голов... Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», я всегда буду им благодарен за это. Это доказывает тот факт, что три звезды могут играть в одной команде. Думаю, именно это сделало нас отличными друзьями», — цитирует Суареса Placar.

На данный момент 36-летний футболист играет за «Гремио».