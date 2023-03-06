0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:24

Суарес: «Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня»

Суарес рассказал об игре с Месси и Неймаром в «Барселоне»
Виктория Кравченко
Суарес, Месси и Неймар.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-игрок «Барселоны» Луис Суарес рассказал об игре вместе с нынешними форвардами «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.

Футболист рассказал, что во время игры в «Барселоне» аргентинец и бразилец помогли ему обойти Криштиану Роналду, который выступал тогда за «Реал», и завоевать «Золотую бутсу».

По итогам сезона-2015/16 Суарес забил 40 голов.

«Они позволяли мне исполнять пенальти, отдавали передачи, чтобы я забивал больше голов... Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», я всегда буду им благодарен за это. Это доказывает тот факт, что три звезды могут играть в одной команде. Думаю, именно это сделало нас отличными друзьями», — цитирует Суареса Placar.

На данный момент 36-летний футболист играет за «Гремио».

Лионель Месси
Луис Суарес
Неймар Сантос
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о призыве ЕС к Китаю не поставлять оружие России
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави недоволен игрой «Барселоны» в матче против «Валенсии»

Хави дал игрокам «Барселоны» два выходных после победы над «Валенсией»