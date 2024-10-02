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Сегодня, 19:30

Субименди не жалеет об отказе перейти в «Ливерпуль»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди верит, что принял правильное решение, отклонив предложение «Ливерпуля» этим летом.

«Я пережил неприятные моменты. Лучшим решением для меня было остаться здесь. Я счастлив и спокоен. Из-за прессы было много шума, но в конечном итоге все оказалось проще, чем преподносилось. Конечно, я не жалею об этом выборе, я не могу думать так после четырех или пяти игр в начале сезона. Результаты на меня не влияют. Я вижу потенциал в этой команде. Вам просто нужно посмотреть, как мы тренируемся. Думаю, у нас будет хороший сезон», — приводит Goal слова Субименди.

Субименди является воспитанником «Реал Сосьедад». За основную команду клуба 25-летний футболист провел 197 матчей, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 2027 года.

После 8 туров «Реал Сосьедад» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице ла лиги с 8 очками.

Источник: Goal
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад

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