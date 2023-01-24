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Испания

Сегодня, 13:01

Субименди откажется от перехода в «Барселону». Игрок хочет продолжить карьеру в другом чемпионате

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди откажется от предложения «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась инфомрация, что каталонский клуб намерен приобрести 23-летнего хавбека в качестве замены Серхио Бускетсу.

По информации источника, футболист хочет продолжить карьеру вне чемпионата Испании.

Также сообщалось, что «Арсенал» предложил 60 миллионов евро за испанца, но игрок отказался от перехода. Футболист намерен доиграть сезон в испанском клубе.

Субименди — воспитанник «Реала Сосьедада». В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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