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Испания

Сегодня, 17:24

Суд Испании принял к рассмотрению иск против Рубиалеса после скандала с поцелуем футболистки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальная судебная коллегия Испании приняла к рассмотрению жалобу прокуратуры страны против бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

По информации коллегии, судья «принял к рассмотрению жалобу, представленную прокуратурой» по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса «за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо».

Дженни Эрмосо и&nbsp;Луис Рубиалес. Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалеса

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу. Ранее сообщалось, что футболистка Эрмосо подала на Рубиалеса жалобу в прокуратуру Испании.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

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Футбол
Луис Рубиалес
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Сельта – Мальорка
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Гранада – Жирона
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Р. Вальекано – Алавес
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Реал – Р. Сосьедад
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