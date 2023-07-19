Суд оставил в силе приговор форварду «Сельте» Санти Мине по делу об изнасиловании

Верховный суд Андалусии подтвердил приговор нападающему «Сельты» Санти Мине по делу об изнасиловании.

В прошлом году 27-летнего испанца приговорили к 4 годам тюрьмы. Прокуратура обвинила футболиста в сексуальном насилии в отношении девушки, которое он совершил в 2017-м году.

Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».