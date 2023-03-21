Суд отклонил апелляцию «Барселоны» по поводу регистрации контракта Гави

Коммерческий суд Барселоны отклонил апелляцию «Барселоны» на решение об отмене регистрации нового контракта полузащитника команды Гави.

Как сообщает IU Sport, 21 марта суд утвердил решение, согласно которому Гави должен быть зарегистрирован как игрок молодежной команды «Барселоны». Причиной отклонения апелляции является тот факт, что свой первоначальный иск клуб подал после истечения крайнего срока — его можно было оформить до 1 марта включительно, а «Барса» сделала это на следующий день.

Теперь Гави будет выступать как игрок резервной команды, ему придется снова сменить номер на 30-й. «Барса» может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию. В марте суд отменил регистрацию контракта Гави.