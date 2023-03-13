Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной»

Коммерческий суд Барселоны аннулировал регистрацию нового контракта полузащитник Гави с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, суд принял такое решение, так как «Барселона» подала иск с опозданием на день. Обычно для этих заявок предусмотрен дополнительный день на случай, если истец опоздает с заявлением. Иск от «Барселоны» пришел на следующие сутки после этого резервного дня.

Таким образом, 18-летний игрок вновь будет заявлен за молодежную команду сине-гранатовых.

Напомним, что в сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию.