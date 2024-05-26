Суд снял с президента «Барселоны» Лапорты обвинение во взяточничестве

Сегодня, 07:08
Суд Барселоны отменил решение об обвинении «Барселоны» и президента клуба Жоана Лапорты во взяточничестве за выплаты экс-вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE.
Суд согласился с Офисом антикоррупционной прокуратуры и стороной защиты, среди которых также бывшие президенты «Барселоны» Хосеп Бартомеу и Сандро Росель и отменил обвинения во взяточничестве по этому делу.
В суде решили, что это дело не может быть расследовано за преступление в виде взяточничества, так как Негрейра не был государственным служащим. В постановлении указано, что согласно закону, спортивные федерации являются частными некоммерческими организациями и имеют собственную правосубъектность.
Также против Лапорты, Бартомеу и Роселя продолжаются судебные расследования по делам спортивной коррупции, фальсификации документов.
Испанский функционер впервые был президентом каталонского клуба с 2003 до 2010 года.