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Сегодня, 20:35

Судейский комитет отменил встречу с «Барселоной» по спорному эпизоду в матче с «Реалом»

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Технический судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации (CTA RFEF) отменил запланированную встречу с представителями «Барселоны». Об этом сообщает AS.

По информации источника, во время встречи должно было состояться рассмотрение эпизода с незасчитанным голом игрока каталонцев Ламина Ямаля в матче 32-го тура ла лиги с «Реалом» (3:2). Собрание было отменено по инициативе судейского комитета. Причиной этого решения стало несоблюдение условий встречи и обсуждения.

Рональд Араухо недоволен решениями арбитра Сото Градо. «Этот матч — парад глупостей. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире...» Испанские СМИ и Хави в огне после судейства в класико

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что клуб потребует переиграть матч, если будет доказано, что гол каталонцев должен был быть засчитан.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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