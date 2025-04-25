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Судья Бенгоэчеа — о давлении клубного ТВ «Реала»: «Сын приходит в слезах, потому что его отца назвали вором в школе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа отреагировал на критику своего назначения на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Ранее клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. В ролике мадридцы привели в пример эпизоды с ошибками Бенгоэчеа в пользу соперников «Реала» в предыдущих матчах.

«Очень тяжело, когда твой сын идет в школу, ему говорят, что его отец вор, и он приходит домой в слезах. Я пытаюсь научить своего сына отвечать, что его отец честен, он просто ошибается, как и любой спортсмен. Это дерьмово, никому такого не пожелаешь. В день, когда я закончу, я хочу, чтобы мой сын гордился тем, кем был его отец.

То, что сейчас переживают мои коллеги в профессиональном и любительском футболе, — это несправедливо. Каждому нужно подумать о том, чего мы хотим от спорта и футбола», — заявил Бенгоэчеа, который не сумел сдержать слез на пресс-конференции.

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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ФК Барселона
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