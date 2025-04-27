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Сегодня, 11:41

Судья Бенгоэчеа объяснил, из-за чего удалил Беллингема и Васкеса в финале Кубка Испании

Руслан Минаев
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Испанское издание Marca опубликовало протокол по итогам финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (3:2 после д.в.).

В документе объясняются удаления хавбека мадридцев Джуда Беллингема и защитника Лукаса Васкеса. Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа показал игрокам «Реала» красные карточки после финального свистка.

«На 120-й минуте Васкес был удален за то, что протестовал против наших решений. Он вышел на поле на несколько метров, выражая жестами несогласие.

По окончании игры Беллингем был удален за то, что подошел к нам в агрессивной манере, одноклубникам пришлось его сдерживать», — говорится в протоколе матча.

&laquo;Барселона&raquo; празднует победный гол в&nbsp;финале Кубка Испании с &laquo;Реалом&raquo; (3:2 д.в.) в&nbsp;Севилье 26&nbsp;апреля.Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

Также красную карточку в концовке матча получил защитник «Реала» Антонио Рюдигер, который попытался прорваться к судье и выбросил в его сторону лед.

Джуд Беллингем
Лукас Васкес
ФК Барселона
ФК Реал
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