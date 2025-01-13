Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Судейство

Сегодня, 00:50

Суперкубок Испании: судья ошибочно не удалил Винисиуса Жуниора

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На исходе 67-й минуты финального матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (2:5) судья Хесус Хиль Мансано ошибочно не вынес предупреждение Винисиусу Жуниору, который ударил шипами в ахилл Жюля Кунде.

Для нападающего мадридцев желтая карточка стала бы второй (первую он получил на 55-й минуте за неспортивное поведение), за ней последовала бы красная и удаление. Но благодаря неверному решению рефери бразилец продолжил игру.

Видеоассистенты не могли вмешаться в действия арбитра в этом эпизоде, так как речь шла о неприменении Хилем Мансано желтой карточки.

Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции
Винисиус Жуниор
ФК Барселона
ФК Реал
Читайте также
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
В Эль класико забили семь голов и удалили вратаря. Что случилось в матче «Реал» - «Барселона»
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Сегодня
Вчера
Неделя