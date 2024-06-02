Сын Анчелотти: «Отец может тренировать и до 100 лет»

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, заявил, что пока не планирует покидать мадридский клуб. 34-летний специалист входит в тренерский штаб своего отца.

Ранее сообщалось, что Давиде может перейти во французский «Реймс».

«Покинуть «Мадрид» — невозможно для меня. Пока меня не выгонят, я не уйду. Но однажды я хотел бы начать тренировать самостоятельно. Это финальный этап в карьере моего отца, Когда он закончит, я буду тренировать сам. Но он может тренировать и до 100 лет. Отец возлагает на меня большую ответственность, он идеальный тренер», — приводит As слова Анчелотти-младшего.

64-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее он уже тренировал команду с 2013-го по 2015-й. Под его руководством «сливочные» дважды становились чемпионами Испании, дважды — обладателями Кубка и Суперкубка страны, трижды выигрывали Лигу чемпионов и два раза побеждали в Суперкубке УЕФА.