Сын Цымбаларя рассказал, как отец мог оказаться «Реале»: «Йерро сказал: «Готов отдать тебе четвертый номер!»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил подробности вокруг победного матча «Спартака» в Лиге чемпионов против «Реала» в 1998 году, в котором отец забил мяч со штрафного, и рассказал, как отец мог оказаться в мадридском клубе.

— Правдива ли история, что после матча Лиги чемпионов 1998 года «Спартак» — «Реал» капитан сливочных Фернандо Йерро сказал Цымбаларю: «Ждем в следующем году у нас»? И переговоры между клубами действительно были?

— Да. И такой разговор между папой и Йерро действительно был. Более того, отец рассказывал, что Фернандо в шуточной форме сказал: «Готов отдать тебе свой 4-й номер!» На что папа улыбнулся: «Ладно, хорош прикалываться!» Не поверил, в общем. Он был скромным человеком и любую похвалу в свой адрес воспринимал с юмором. Посмеялись, обнялись и разошлись по раздевалкам.

А переговоры действительно были. После того сезона мы всей семьей были в отпуске в Таиланде, а когда вернулись, папе в клубном офисе сказали: «Илюш, за тобой приезжал «Реал» Мадрид. Что там не получилось — знает, наверное, пара человек, которые эти переговоры проводили. Но совершенно точно помню слова отца, которому в клубе об этом рассказывали.

— Вы сами были на матче с «Реалом»?

— Конечно. Когда папа забил, на меня упал какой-то дядька, килограммов 120. Мне было восемь лет, и как я выжил и могу сейчас с вами разговаривать, вообще не знаю, ха-ха! Возраст был уже осознанный, и хорошо помню старые «Лужники», полный стадион и тот момент. Помню еще, как родители отпрашивали нас с братом в школе, чтобы мы на следующий день могли не приходить — поскольку идем на игру и не сможем делать домашние задания. Запомнилось и то, как на лестничных пролетах продавали билеты — наверное, уже без мест.