Сын Цымбаларя рассказал, как отец мог оказаться «Реале»: «Йерро сказал: «Готов отдать тебе четвертый номер!»

Сегодня, 11:45
Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил подробности вокруг победного матча «Спартака» в Лиге чемпионов против «Реала» в 1998 году, в котором отец забил мяч со штрафного, и рассказал, как отец мог оказаться в мадридском клубе.
— Правдива ли история, что после матча Лиги чемпионов 1998 года «Спартак» — «Реал» капитан сливочных Фернандо Йерро сказал Цымбаларю: «Ждем в следующем году у нас»? И переговоры между клубами действительно были?
— Да. И такой разговор между папой и Йерро действительно был. Более того, отец рассказывал, что Фернандо в шуточной форме сказал: «Готов отдать тебе свой 4-й номер!» На что папа улыбнулся: «Ладно, хорош прикалываться!» Не поверил, в общем. Он был скромным человеком и любую похвалу в свой адрес воспринимал с юмором. Посмеялись, обнялись и разошлись по раздевалкам.
А переговоры действительно были. После того сезона мы всей семьей были в отпуске в Таиланде, а когда вернулись, папе в клубном офисе сказали: «Илюш, за тобой приезжал «Реал» Мадрид. Что там не получилось — знает, наверное, пара человек, которые эти переговоры проводили. Но совершенно точно помню слова отца, которому в клубе об этом рассказывали.
— Вы сами были на матче с «Реалом»?
— Конечно. Когда папа забил, на меня упал какой-то дядька, килограммов 120. Мне было восемь лет, и как я выжил и могу сейчас с вами разговаривать, вообще не знаю, ха-ха! Возраст был уже осознанный, и хорошо помню старые «Лужники», полный стадион и тот момент. Помню еще, как родители отпрашивали нас с братом в школе, чтобы мы на следующий день могли не приходить — поскольку идем на игру и не сможем делать домашние задания. Запомнилось и то, как на лестничных пролетах продавали билеты — наверное, уже без мест.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|17.09
|00:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|17.09
|00:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|00:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
|17.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|17.09
|00:00
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|00:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|17.09
|00:00
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -