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Сегодня, 08:06

Сын Месси признался, что однажды мечтает сыграть с Ямалем

Алина Савинова
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Тьяго Месси, старший сын форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопрос о том, с кем из нынешних футболистов он хотел бы сыграть в одной команде.

«Когда-нибудь я хотел бы сыграть с Ламином Ямалем», — сказал Тьяго Месси.

Ламин Ямаль в&nbsp;сборной Испании. Ламин Ямаль: биография нового Месси из «Барселоны»

16-летний Ямаль является игроком «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 50 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

За сборную Испании футболист дебютировал в 2023 году. Всего на его счету 7 игр за национальную команду своей страны. Он также принимает участие в чемпионате Европы-2024, который проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: https://barcanewsnetwork.com/messis-son-reveals-the-barcelona-star-he-would-like-to-play-with/
Ламин Ямаль
Футбол
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