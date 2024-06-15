Сын Месси признался, что однажды мечтает сыграть с Ямалем

Тьяго Месси, старший сын форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопрос о том, с кем из нынешних футболистов он хотел бы сыграть в одной команде.

«Когда-нибудь я хотел бы сыграть с Ламином Ямалем», — сказал Тьяго Месси.

16-летний Ямаль является игроком «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 50 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

За сборную Испании футболист дебютировал в 2023 году. Всего на его счету 7 игр за национальную команду своей страны. Он также принимает участие в чемпионате Европы-2024, который проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.