Сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судейских бригад

Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, признался Налоговому управлению, что «Барселона» платила ему «практически каждую неделю» за сопровождение судейских бригад, приезжавших в Барселону судить матчи, сообщает El Confidential.

По данным источника, одна из компаний Ромеро, Soccercam SL, представила в Налоговое управление расходы, связанные с этими и другими подобными услугами, на сумму 96 604,49 евро. Энрикес Ромеро утверждал, что эта сумма денег, полученных от «Барсы», уходили на «питание, аренду автомобиля, проезд в общественном транспорте и представительские расходы» для сопровождения судей.

Таким образом, сын Негрейры признал, что, по крайней мере, часть денег, полученных им от «Барселоны», в конечном итоге шли на судей, которые затем обслуживали матчи каталонцев.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.