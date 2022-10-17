Сын президента «Барселоны» арестован в Мадриде

Гиллем Лапорта, сын президента «Барселоны» Жоана Лапорты, арестован в Мадриде, сообщает 20minutos.es

По сведениям источника, Гиллем Лапорта был арестован в одном из ресторанов Мадрида. Сообщается, что он угрожал и тряс свою спутницу, с которой обедал в ресторане. После приезда полиции Гиллем сопротивлялся аресту.

В ближайшие часы Гиллем Лапорта предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении.

Ранее «Барселона» в матче 9-го тура чемпионата Испании уступила «Реалу» со счетом 1:3. Каталонцы идут на второй строчке с 22 очками в 9 играх, потерпев первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.