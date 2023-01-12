Сын Роналдиньо находится на просмотре в молодежной команде «Барселоны»

Жоао Мендеш де Ассис Морейра, являющийся сыном легендарного бразильского футболиста Роналдиньо может стать игроком молодежной команды «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, 17-летний Жоао Мендеш расторг контракт с «Крузейро» и находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодежной командой каталонцев. Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта лично рассматривает возможность подписания сына одного из послов клуба и общается с 42-летним Роналдиньо по этому поводу, хотя решающее слово будет за тренерами.

Жоао Мендеш играет на позиции нападающего. При подписании контракта с «Крузейро» в 14 лет, он скрыл свою личность, чтобы не получить преимущество перед конкурентами.