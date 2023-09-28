Танасиевич: «Захаряну надо привыкать. Тренироваться через не могу»

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Было понятно, что отъезд Захаряна — вопрос времени. Им интересовался не только «Реал Сосьедад», было еще минимум 3-4 варианта. Но в Испании приложили максимум усилий для его приглашения. Думаю, это удачный выбор Арсена.

Надо привыкать. Тренироваться через не могу. Уверен, к зиме все наладится, тело привыкнет и мы увидим прежнего Арсена. Вообще, не переживаю за него. Пусть тошнит хоть каждую тренировку, но через пару месяцев все будет хорошо. Он умный не по годам мальчик, не стоит за него волноваться», — цитирует «РБ Спорт» Танасиевича.

Захарян прошедшим летом перебрался в Испанию, подписав контракт до лета 2029 года. На данный момент он сыграл в 3 матчах.