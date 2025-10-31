TBR Football: защитник Гарсия согласился продлить контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия согласился продлить контракт, сообщает TBR Football.

По данным источника, «Челси» и «Тоттенхэм» были проинформированы о том, что спортивные права на 24-летнего испанца не продаются. Английские клубы были заинтересованы в футболисте.

Гарсия под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика получает достаточно много игрового времени, что в том числе повлияло на его решение продолжить сотрудничество с «Барселоной».

В сезоне-2025/26 защитник в 13 матчах забил 1 гол. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.