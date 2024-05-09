Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы, сообщает пресс-служба клуба.

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала» в отношении нашего игрока Чуамени, у него была диагностирована стрессовая травма левой стопы», — говорится в заявлении клуба.

По информации The Athletic, вероятность того, что Тчуамени сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, составляет 20 процентов. L'Equipe сообщает, что 24-летний футболист давно играет с болью в стопе.

«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Баварию» по сумме двух встреч (4:3). В финале команда Анчелотти встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Тчуамени в текущем сезоне сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.