Тчуамени не хочет уходить из «Реала»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени 100 процентов останется в мадридском клубе.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS, разговоры о переходе в «Ливерпуль» или «Арсенал» не волнуют игрока, потому что он не хочет уходить из команды.

В прошлом году 23-летний футболист перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей и отдал 4 результативных паса. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.