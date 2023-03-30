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Испания

Сегодня, 09:13

Тчуамени: «В «Реале» большая конкуренция, нужно всегда оставаться в форме»

Мария Гусева
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на то, что стал получать меньше игрового времени.

«Я уверен в себе, я знаю, на что способен, — цитирует Goal Тчуамени. — В карьере спортсмена могут быть трудные моменты. У меня такое случилось впервые, я все еще учусь. В «Реале» большая конкуренция, и нужно всегда оставаться в форме».

Тчуамени перешел в «Реал» летом 2022 года. Срок контракта 23-летнего француза с клубом рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Тчуамени провел за «Реал» 32 матча и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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