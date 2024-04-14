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Испания

Сегодня, 06:21

Тчуамени прокомментировал победный гол к матча «Реала» с «Мальоркой»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал свой гол в ворота «Мальорки» (1:0) в матче 32-го тура ла лиги (1:0).

«Я знаю, что умею наносить удары. Я много работаю над этим на тренировках, и сегодня мне удалось забить», — цитирует Madrid Zone хавбека.

На счету 24-летнего Тчуамени три забитых мяча в 34 матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля.

«Мальорка» с 31 баллом располагается на 15-й позиции. 22-го числа красно-черные отправятся в гости к «Севилье».

ФК Реал
Орельен Тчуамени
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