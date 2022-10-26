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Испания

Сегодня, 14:56

Тебас презвал наказать «ПСЖ» за финансовое легкомыслие

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Президент ли лиги Хавьер Тебас обвинил «Пари Сен-Жермен» в финансовом легкомыслии и призвал УЕФА немедленно наказать французский клуб.

«10 миллионов евро для «ПСЖ» и президента клуба — это чашка кофе. Парижане нарушают экосистему футбола. За последние шесть или семь сезонов «ПСЖ» понес убытки в размере одного миллиарда евро. Как другие клубы могут с этим конкурировать? Французский клуб должен быть наказан за финансовое легкомыслие. Необходимо немедленно применить санкции к «ПСЖ». Было известно, что за то, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», руководству клуба придется дорого заплатить. Но, зная Аль-Хелаифи, могу сказать, что просочившиеся в прессу цифры слишком малы. «ПСЖ» готов на все ради достижения своих целей. Если Мбаппе запросил бы еще 200 миллионов евро, они бы дали ему эти деньги», — приводит слова Тебаса L'Equipe.

УЕФА изменила правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Javier-tebas-10-m-et-8364-pour-le-psg-c-est-un-cafe/1361250

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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