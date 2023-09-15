Тебас: «С точки зрения финансов ла лига — худшая лига в Европе»

Глава ла лиги Хавьер Тебас считает, что испанская лига является худшей в Европе с точки зрения финансовой ситуации.

«Когда «Барса» вернется к нормальной ситуации? Это зависит от них. Возможно, если они продадут топ-игрока, это станет для клуба огромным шагом. С точки зрения финансов мы худшая лига в Европе», — цитирует Barca Universal Тебаса.