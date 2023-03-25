Президент ла лиги — о «деле Негрейры»: «Это очень серьезно с точки зрения репутации турнира»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с «Барселоной», которую подозревают в подкупе судей.

«Сплю ли я спокойно после скандала с Негрейрой? Нет. Было бы странно, если бы это не обсуждали. Это заставляет меня терять сон, потому что это самая серьезная вещь с точки зрения репутации соревнования, которая случалась с нами в истории футбола. Меня беспокоит то, как мы вынуждены справляться с ситуацией на репутационном, политическом уровне. Руководство «Барселоны» выражает спокойствие? Ну, если они так спокойны, пусть они убедят в этом и всех нас, и мы тоже успокоимся. Нам нужны объяснения, они не должны оставить их только для себя. Я думаю, они тоже должны волноваться. Вспомните, как все начиналось, когда только появилась эта новость. Они ответили, что все так делают. Насколько мне известно, это не так. Не все платят руководству судейского департамента», — приводит слова Тебаса Marca.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.