Тебас заявил, что 60% победителей еврокубков из Испании

Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о финансовом фэйр-плей УЕФА.

«УЕФА ввел новый финансовый фэйр-плей, который в большей степени соответствует нашему. Мы можем сравнить себя с Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого. УЕФА выбрал путь, который защищают Ла Лига и Бундеслига. АПЛ уже много лет существует в убыточной системе, но 60% победителей еврокубков — из Испании. Возможно, у нас больше спортивного чутья. Раньше все больше смотрели на игроков в академиях. Теперь же мы думаем лишь о том, будет ли протрачено больше денег. УЕФА ужесточает экономический контроль. Английское правительство вмешивается в этот вопрос. Такие игроки, как Ламин Ямаль, вырастают здесь. «Барселоне» он обошелся в ноль евро. У нас есть система распределения аудиовизуальных прав, которая делает наши крупные клубы конкурентоспособными в сравнении с клубами из Премьер-лиги», — приводит слова Тебаса As.

60-летний испанец возглавляет ла лигу с 2013 года. В 2020 году он был переизбран на этот пост на 4 года.

Финансовые проблемы ла лиги стали острее, когда в 2022 году УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентами доходов.