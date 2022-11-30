Тебас заявил, что возвращение Месси в «Барселону» с сохранением зарплаты невозможно

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Это зависит от того, сколько будет Месси. Во-первых, он должен хотеть уйти из «ПСЖ», во-вторых, «ПСЖ» должен отпустить его, и в-третьих, важна зарплата Месси. Все будет зависеть от этих обстоятельств, и если все они сложатся и «Барса» сможет позволить себе его зарплату в рамках экономического контроля, контракт будет подписан. Но все будет зависеть от того, сколько заработает Месси. Если столько же, как в момент ухода — то нет, это невозможно. С такими суммами он может играть только за «ПСЖ», — приводит слова Тебаса COPE.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.

С августа 2021 года Месси выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 19 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года.