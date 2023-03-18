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Испания

Сегодня, 06:17

Тен Штеген заявил, что в матче с «Реалом» необходима будет помощь болельщиков

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура ла лиги против «Реала».

«Очень хотелось бы выиграть. Есть шансы еще больше увеличить очковый отрыв, и это давление на них будет помогать нам, я считаю. Болельщики должны будут помочь нам, а для «Реала» это, наоборот, будет неудобство. Вообще, нам сейчас предстоят два домашних матча против «Реала», что очень воодушевляет фанатов», — цитирует тер Штегена пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 23.00 мск.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Реал
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