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Сегодня, 11:21

Тер Штеген: «Барселона» готова бороться за титулы»

Алина Савинова
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал об амбициях команды в преддверии нового сезона ла лиги.

«Я считаю, что команда готова бороться за титулы. Мы обладаем большим энтузиазмом, и я уверен, что у нас сильный состав, с которым можно соревноваться. Это будет долгий сезон, и мы все стремимся бороться за титулы», — приводит Mundo Deportivo слова тер Штегена.

Он также отметил, что новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик уделяет особое внимание физической подготовке игроков.

«Я наблюдаю за его методами, и они меня впечатляют. Ханси всегда обращал внимание на физическую подготовку. Каждый тренер со своей философией уникален, и Ханси придает большое значение именно этому аспекту. Я надеюсь, что это принесет нам пользу и даст силы соревноваться в любой момент сезона», — добавил футболист.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице ла лиги, пропустив вперед только «Реал». В 1-м туре чемпионата Испании-2024/25 каталонская команда сыграет против «Валенсии» 17 августа.

Источник: Mundo Deportivo
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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