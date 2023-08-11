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Испания

Сегодня, 18:28

Тер Штеген: «Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал трех лучших вратарей в мире. Самого себя он не включил в список.

«Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя. Есть Куртуа, которого я считаю фантастическим. В прошлом и предыдущих сезонах хорошо играл Эдерсон. Еще мне очень нравится Ремиро. Думаю, в последние годы он проделывал отличную работу — и он нравится мне как человек», — сказал тер Штеген пресс-службе «Барселоны».

В сезоне-2022/23 тер Штеген провел 24-й матч на ноль в сезоне ла лиги. Немец стал рекордсменом «Барселоны» по этому показателю.

Марк-Андре тер Штеген
Тибо Куртуа
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