Тер Штеген: «Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал трех лучших вратарей в мире. Самого себя он не включил в список.

«Лучшие вратари в мире? Я бы не стал включать себя. Есть Куртуа, которого я считаю фантастическим. В прошлом и предыдущих сезонах хорошо играл Эдерсон. Еще мне очень нравится Ремиро. Думаю, в последние годы он проделывал отличную работу — и он нравится мне как человек», — сказал тер Штеген пресс-службе «Барселоны».